Safiye Soyman'ın alpaka paylaşımı! Yüzüne tükürdü

Şarkıcı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte gittiği çiftlikte hayvanlarla yakından ilgilendi.

Özellikle alpakaya yoğun ilgi gösteren Soyman, hayvanı elleriyle besledi.

SAFİYE'NİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Beslemek için yanına gittiği alpaka bir anda dönerek Safiye Soyman'ın üzerine tükürdü. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Safiye Soyman, kayda alınan anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"HAYVANLARA BAYILDIM"

Alpakanın kendisine tükürdüğü anları yayınlayan Safiye Soyman "Alpakayı çok sevdim hayvanlara bayıldım keşke bana tükürmeseydi” ifadelerini kullandı.

Soyman ve alpakanın videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.