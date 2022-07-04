- Haberler
- Magazin Haberleri
- Aydan Şener bikinisini giydi
Aydan Şener bikinisini giydi
Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener bikinili pozunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 04.07.2022 - 09:04
- Güncelleme : 04.07.2022 - 09:44
59 yaşındaki eski Türkiye güzellerinden ünlü oyuncu Aydan Şener, yıllara meydan okumaya devam ediyor.
Fit haliyle genç kızlara taş çıkaran Aydan Şener, son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi.
"Sanki 20 yaşında"
Aydan Şener'in pozunu gören hayranları, oyuncuya beğeni yağdırdı. Aydan Şener'e "20 yaşında gibisiniz", "Bu güzelliğinizi ve formunuzu nasıl korudunuz?", "Yok zaman size işlemiyor" yorumları yağdı.