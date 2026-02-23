Dava sonuçlandı! Mustafa Sandal tazminat ödeyecek

Pop müziğin usta isimlerinden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2018 yılında boşandığı 2 çocuğunun annesi Emina Jahovic ile 3 yıl önce davalık olmuştu. Yıllardır devam eden tazminat davası sonuçlandı.

DAVA AÇMIŞTI

Boşanma protokolüne göre Sandal, Emina Jahovic ile çocuklarının ihtiyaçları için bir otomobil kiralayacaktı. Bu otomobilin kiralama bedeli ve yakıt giderleri, Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı. Emina Jahovic, avukatı Oğul Şahin Ateş aracılığı ile Mustafa Sandal’ın araç kiralama yükümlülüğüne aykırı davrandığını iddia ederek dava açtı.

CEZASI BELLİ OLDU

3 yıldır görülen davada karar çıktı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; davayı kabul eden mahkeme, Mustafa Sandal’ın İcra Müdürlüğü’ne yaptığı itirazların iptaline karar verdi.

Toplam 468 bin 427 lira 91 kuruş alacak üzerinden takibin kaldığı yerden devamına hükmeden mahkeme, ayrıca Sandal’ın protokole aykırı davrandığı gerekçesiyle yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı (kötü niyet tazminatı) ödemesine karar verdi.