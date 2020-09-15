Ayşegül Yıldız: Beni pisliğinize bulaştırmayın

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından isyan etti.

Ayşegül Yıldız, 2011’de evlendiği İbrahim Tatlıses’ten 2013’te boşanmıştı.

Adını aşk dedikodularından uzak tutan Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarının arkadaşlık sitelerinde kullanıldığını fark edince küplere bindi.

"YETER ARTIK"

Yıldız şu sözlerle isyan etti:

“Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım? Ne halt yiyorsanız, kendi isminiz ve fotoğrafınızla yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım.”