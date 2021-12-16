Ayşegül Yıldız, derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle tanınan Ayşegül Yıldız, kusursuz fiziğiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

İbrahim Tatlıses’le olan evliliğinden Elif Ada adından bir kızı olan Ayşegül Yıldız, ünlü şarkıcıdan boşandıktan Bursa'da yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a döneceğinin sinyalini veren Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile sık sık bir araya geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşegül Yıldız, son paylaşımlarıyla da göz kamaştırdı.

"KİMLE OYNADIĞINIZA DİKKAT EDİN"

Derin yırtmaçlı siyah kombiniyle poz veren Ayşegül Yıldız’ın paylaşımı binlerce beğeni topladı. Yıldız, pozunu, “Güven, tehlikeli bir oyundur… Kimle oynadığınıza dikkat edin…!” notuyla paylaştı.