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- Babası Britney Spears'ın hastaneye yatırılmasını istiyor
Babası Britney Spears'ın hastaneye yatırılmasını istiyor
Britney Spears'ın babası, bu kez de kızının acil müdahale için hastaneye yatırılmasını gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 13:18
- Güncelleme : 09.08.2021 - 13:32
ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears’ın (39) vasisi konumunda olan babası Jamie Spears, kızının avukatlarının mahkemeye verdiği “vasiliğin sonlandırılması” dilekçesinin “temelsiz” olduğunu savundu.
"HASTANEYE YATIRILSIN" TEKLİFİ
Baba Spears, diğer yasal vasi Jodi Montgomery ile birlikte şarkıcının ruhsal durumunun “kötüleştiğini” öne sürerek, sanatçıyı psikolojik tedavi için hastaneye yatırmayı değerlendirdiklerini söyledi.
HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Britney Spears ise mahkemede ağlayarak babasının hayatını maddi, manevi baskı altında tuttuğunu, vasilik görevinden uzaklaştırılmasını istemişti. Bu talep kabul edilmezken şarkıcının hukuk mücadelesi sürüyor.