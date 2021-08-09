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Babası Britney Spears'ın hastaneye yatırılmasını istiyor

Babası Britney Spears'ın hastaneye yatırılmasını istiyor

Britney Spears'ın babası, bu kez de kızının acil müdahale için hastaneye yatırılmasını gündeme getirdi.