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    Babası Britney Spears'ın hastaneye yatırılmasını istiyor

    Britney Spears'ın babası, bu kez de kızının acil müdahale için hastaneye yatırılmasını gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 13:32
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    Babası Britney Spears'ın hastaneye yatırılmasını istiyor

    ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears’ın (39) vasisi konumunda olan babası Jamie Spears, kızının avukatlarının mahkemeye verdiği “vasiliğin sonlandırılması” dilekçesinin “temelsiz” olduğunu savundu.

    "HASTANEYE YATIRILSIN" TEKLİFİ

    Baba Spears, diğer yasal vasi Jodi Montgomery ile birlikte şarkıcının ruhsal durumunun “kötüleştiğini” öne sürerek, sanatçıyı psikolojik tedavi için hastaneye yatırmayı değerlendirdiklerini söyledi.

    HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

    Britney Spears ise mahkemede ağlayarak babasının hayatını maddi, manevi baskı altında tuttuğunu, vasilik görevinden uzaklaştırılmasını istemişti. Bu talep kabul edilmezken şarkıcının hukuk mücadelesi sürüyor.

    Babası Britney Spears ın hastaneye yatırılmasını istiyor #1

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