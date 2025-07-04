Babasına geçti! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'den yeni fotoğraf geldi

2016’da stil danışmanı Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Motor tutkunu olduğunu bildiğimiz ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hızı ve adrenalini sever.

Ama Başak Dizer ile evlendikten sonra motoru hayatından çıkaran Tatltuğ, ‘Artık tırsmaya başladım’ demişti. Oğlu Kurt Efe’nin doğumuyla ise motosikletini garaja park etti.

KURT EFE DE MOTOR SEVİYOR

Ne var ki 3 yaşındaki oğlu kendisine çekti. Kurt Efe önceki gün babasının aldığı akülü, 3 tekerlekli motor ile evlerinin bahçesinde oynadı.

Annesi Başak Dizer, oğlunun oyuncak motosikletle turladığı o şirin anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kurt Efe'ye yorum yağdı.