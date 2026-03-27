Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bir yıl önce evlenen oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz aylarda çocuklarının olacağını duyurmuşlardı.

Rutin doktor kontrollerinden çıkan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı ve hamilelik süreci hakkında konuştu.

"KIZIMIZ OLACAK"

Eşinin hamileliğinin altıncı ayında olduğunu belirten Şerifoğlu, "Doktor kontrolünden çıktık, çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Merve Dinçkol ise, "Bir aksilik olmazsa ağustos ayında bebeğimize kavuşacağız. Bir kızımız olacak. İsim konusunu hala düşünüyoruz, sağlıklı olsun." şeklinde konuştu.

Babalık heyecanı yaşayan Şerifoğlu, "Merve'yi rahat ettirmeye çalışıyorum, onun için de bir şeyler planlıyorum." dedi.

Dinçkol ise eşinin kendisine büyük destek olduğunu belirterek, "1.5 ay oldukça zorlu geçti. Feyyaz, adeta bir bakıcı gibi bana yardım etti." ifadelerini kullandı.