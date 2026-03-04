Şarkıcı Gökhan Türkmen'den soyadı açıklaması: Atatürk koymuş

Türk pop müziğinin kendine has sesi, hit şarkıları ve duygusal yorumlarıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan Gökhan Türkmen, sık sık tarzı ve tırnaklarına oje sürmesiyle gündeme geliyordu.

Tarzıyla ilgili sürekli eleştiriler alan Gökhan Türkmen, bu defa bambaşka bir konuyla haber oldu.

Ünlü şarkıcı, ailesinin soyadının hikayesini anlattı. Soyadının Atatürk tarafından verildiğini açıklayan ünlü isim, şunları söyledi:

"ATATÜRK KOYMUŞ"

“Soyadımı Atatürk koymuş. Dedem, Atatürk’ün gezi yatının kaptanıydı. Kendisiyle çok iyi bir ilişkisi varmış. Soyadı Kanunu çıktığında ona ‘Senin soyadın Türkmen olsun’ demiş.”