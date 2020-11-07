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    Banu Alkan, Kylie Jenner'a 'taklitçi kezban' dedi

    Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, ABD'li magazin ünlüsü Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Kylie Jenner'a 'taklitçi kezban' ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 12:37
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 13:20
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    Banu Alkan, Kylie Jenner'a 'taklitçi kezban' dedi

    Sosyla medya, Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın gönderileriyle çalkalandı.

    1970'lerden itibaren yüzlerce filmde başrolü üstlenen 62 yaşındaki Yeşilçam Yıldızı Banu Alkan, bir süredir 23 yaşındaki ABD'li magazin ünlüsü Kylie Jenner'a göndermeler yapıyor.

    Son olarak sosyal medyada gençlik zamanlarına ait paylaşımlar yapan Banu Alkan, Kylie Jenner'ı kendisine özenmekle itham etti.

    Banu Alkan, Kylie Jenner a taklitçi kezban dedi #1

    TAKLİTÇİ KEZBAN

    Banu Alkan, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda gençlik fotoğraflarıyla Kylie Jenner'ın fotoğraflarını karşılaştırarak Jenner'a "Taklitçi kezban" ifadelerini kullandı.

    Banu Alkan, Kylie Jenner a taklitçi kezban dedi #2

    Banu Alkan, Kylie Jenner a taklitçi kezban dedi #3

    Banu Alkan, Kylie Jenner a taklitçi kezban dedi #4

    Banu Alkan, Kylie Jenner a taklitçi kezban dedi #5

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