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Banu Alkan, Kylie Jenner'a 'taklitçi kezban' dedi

Banu Alkan, Kylie Jenner'a 'taklitçi kezban' dedi

Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, ABD'li magazin ünlüsü Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Kylie Jenner'a 'taklitçi kezban' ifadelerini kullandı.