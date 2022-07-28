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Banu Alkan'ın ikinci baharı: Evleniyor

Banu Alkan'ın ikinci baharı: Evleniyor

Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan 64 yaşında 'evet' dedi. Gittiği bir mekanda tanıştığı iş insanı ile nişanlanan Alkan, evlilik hazırlığı yapıyor.