Barbara Palvin ile Dylan Sprouse ile nişanlandı Riverdale dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Dylan Sprouse ve Barbara Palvin, evlilik için ilk adımı attı.

Haber Merkezi

Dünyanın en ünlü mankenlerinden Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, yaklaşık beş yıldır birlikte.

Nişanlandılar

İlişkilerini resmi bir boyuta taşıyan Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, evlilik için ilk adımı attı. Ünlü çift, nişanlandı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

"Mutlular"

Entertainment Tonight'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Dylan ve Barbara nişanlandı. Barbara, yüzüğünü insanlara gösteriyor ve ikisi de çok mutlular. Her zaman birbirlerine çok aşıktılar, ancak şimdi her zamankinden daha mutlular. Hayatlarının yeni bölümünü birlikte başlatmak için sabırsızlanıyorlar." açıklamasında bulundu.

Dylan Sprouse, Barbara Palvin'e mesaj atmadan önce, "Beni takip etti ve DM attım." dedi.

O sıralar Barbara'nın ise ona dönüş yapması 6 ay kadar sürmüştü.

6 aylık bir çekim için Çin'e gitmeden önce Dylan, Barbara'ya çıkma teklif etti ve 10 dakika sonra Barbara bunu kabul etti.