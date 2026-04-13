Volkan Konak’ın kızı Derin Konak babasının yolunda! Şarkı söylediği anlar gündem oldu

Geçtiğimiz yıl Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, sevenlerini üzmüştü.

ADELE ŞARKISI SÖYLEDİ

Ünlü eşi Selma Konak, Instagram hesabından yayınladığı videoda, küçük kızları Derin Konak'ın Adele'in "Love in the Dark" adlı şarkısını seslendirdiği anları takipçileriyle buluşturdu.

Bir süredir sessizliğini koruyan aileden gelen bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Derin Konak'ın yorumu, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Volkan Konak hayattayken minik kızı Derin’i defalarca sahneye çıkarmış, baba-kız düetleri büyük beğeni toplamıştı.