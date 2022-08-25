Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi

Nisan ayında eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk bebekleri Kurt Efe'yi kucağına alan Başak Dizer, 4 ayda eski haline döndü.

Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, aşklarına ilk bebekleri Kurt Efe'li günlerle devam ediyor.

Dört ay önce 'Kurt Efe' isimli bir erkek bebek dünyaya getiren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in, paylaştığı fotoğrafla doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

Doğum kilosu kalmadı

Dizer'in kilolarından kısa sürede kurtulup eski formuna kavuşması dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerine yorum yağdı.