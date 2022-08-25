Petrol
101.9
0.67%
Euro
18.2036
0.62%
Dolar
18.171
0.16%
Altın
1.029
0.82%
Borsa
3129
2.25%
Bitcoin
396.174
1.59%
BTXN Coin
4.89
-1.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi

    Nisan ayında eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk bebekleri Kurt Efe'yi kucağına alan Başak Dizer, 4 ayda eski haline döndü.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi

    Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, aşklarına ilk bebekleri Kurt Efe'li günlerle devam ediyor.

    Dört ay önce 'Kurt Efe' isimli bir erkek bebek dünyaya getiren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in, paylaştığı fotoğrafla doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi #1

    Doğum kilosu kalmadı

    Dizer'in kilolarından kısa sürede kurtulup eski formuna kavuşması dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerine yorum yağdı.

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi #2

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi #3

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi #4


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Bakan Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor
    Gündem

    Bakan Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor

    24 Şubat günü yeni bir ulus ortaya çıktı
    Dünya

    24 Şubat günü yeni bir ulus ortaya çıktı

    Görüş Bildir