Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi
Haber Merkezi

26 yaşındaki Filistin kökenli dünyaca ünlü Bella Hadid, önceki gün çıkardığı alkolsüz içecek markası Kin’in Las Vegas’taki tanıtım partisine katıldı. 

hiçbir dekoltesi olmayan kırmızı renkte kapalı bir kıyafet tercih eden ABD’li top model, Müslüman modacılarla da dayanışma içinde olduğunu gösterdi.

Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi

Hadid, 58.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından da ayına özel bir paylaşım yaptı.

"En huzurlu ay olmasını dilerim"

"Ramadan mubarak" yazan bir görsel yayınlayan Bella, gönderisine İngilizce olarak şunları yazdı:

"Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim"

Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi

Hadid'in babası Mohammed de kızının bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Baba Hadid kızının paylaşımına şu yorumu yazdı:

"Seni seviyorum Bella"

"Seni seviyorum Bella. En mutlu ve huzurlu ay senin, benim, ailemizin ve sevdiklerimizin olsun inşallah"

Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi
Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi
Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi
Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi
Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi
Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi
Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi