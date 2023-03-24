Bella Hadid'den Ramazan ayı paylaşımı geldi Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Ramazan ayına dair paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

26 yaşındaki Filistin kökenli dünyaca ünlü manken Bella Hadid, önceki gün çıkardığı alkolsüz içecek markası Kin’in Las Vegas’taki tanıtım partisine katıldı.

hiçbir dekoltesi olmayan kırmızı renkte kapalı bir kıyafet tercih eden ABD’li top model, Müslüman modacılarla da dayanışma içinde olduğunu gösterdi.

Hadid, 58.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından da Ramazan ayına özel bir paylaşım yaptı.

"En huzurlu ay olmasını dilerim"

"Ramadan mubarak" yazan bir görsel yayınlayan Bella, gönderisine İngilizce olarak şunları yazdı:

"Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim"

Hadid'in babası Mohammed de kızının bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Baba Hadid kızının paylaşımına şu yorumu yazdı:

"Seni seviyorum Bella"