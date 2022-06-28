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    Ben Affleck,10 yaşındaki çocuğuna araba sürdürdü

    Jennifer Lopez ile yaşadığı aşkla konuşulan ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, 10 yaşındaki oğlunu 230 bin dolarlık kiralık aracın direksiyonuna geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 06:53
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 14:25
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    Ben Affleck,10 yaşındaki çocuğuna araba sürdürdü

    Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ile Jennifer Lopez skandal bir harekete imza attılar.

    Ben Affleck ile Jennifer Lopez araç kiralama şirketinden 230 bin dolar değerinde bir araç kiralamışlardı.

    Arabayı çarptı

    Affleck 10 yaşındaki oğlu Samuel'e araç kullandırttı. Otomobilin başına geçen Samuel Affleck, arabayı park etmeye çalışırken başka bir lüks araca çarptı.

    O anlarda Samuel'in yanında Jennifer Lopez de vardı.

    Affleck hemen oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

    Ben Affleck,10 yaşındaki çocuğuna araba sürdürdü #1

    Ben Affleck,10 yaşındaki çocuğuna araba sürdürdü #2


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