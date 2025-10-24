Bengü tekne turunda hortuma yakalandı! O anlar sosyal medyada paylaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Selim Selimoğlu ile altı yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Bengü, Bodrum'da ailesi ve yakın arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda büyük bir tehlike atlattı.

Tatil keyfi yapmak isterken aniden hortumun ortasında kalan Bengü, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“CAN YELEĞİ BAKIYORUZ ŞU AN”

Korku dolu anları yayınlayan şarkıcının panikle çevresindekilere seslenerek “Denize bakın! Can yeleği bakıyoruz şu an!” dediği anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı, o anları anlatırken hem yaşadığı korkuyu hem de kurtuldukları için duyduğu şükranı dile getirdi.

Fırtınanın ortasında kalan teknede büyük bir panik yaşansa da, kaptanın soğukkanlı davranışı sayesinde olası bir facia önlendi.