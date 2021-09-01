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    Bengü'ye hamilelik yakıştı

    Bengü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde giydiği kırmızı elbisesine övgü yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 07:55
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    Bengü'ye hamilelik yakıştı

    Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile evliliğinden Zeynep adında bir kız çocuğu olan ünlü şarkıcı Bengü, 2 yaşındaki kızına kardeş getiriyor.

    7 AYLIK HAMİLE

    7 aylık hamile olan şarkıcı, ilerleyen hamileliğine rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını geri çevirmedi. Ankara'daki kutlamalarda sahne alan Bengü'nün performansı kadar kıyafet seçimi de beğenildi.

    Ünlü şarkıcının konser için özel olarak seçtiği kırmızı elbisesine sosyal medyada yorum yağdı.

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