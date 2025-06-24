Beraber Nihal Candan'ın helvasını yapmışlardı! Bahar Candan ile Dilan Polat birbirlerini takipten çıktı

Hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, cuma günü hayatını kaybetti.

BAHAR'IN HELVASINI YAPTILAR

Ablasının vefatının ardından Bahar Candan, Dilan Polat'a gidip ablasının helvasını kavurdu. Görüntüler, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat tarafından paylaşılmıştı.

Görüntüler sonrasında Bahar Candan ve Dilan Polat'a tepki yağmıştı.

KÜSTÜLER

Tepkilere cevap vermeyen iki fenomenden yeni haberler var. Bahar Candan ile Dilan Polat gündem yaratan görüntülerden sonra birbirlerini takipten çıktı.

Nihal Candan’ın kız kardeşleriyle birlikte helva kavurdukları anları paylaşan Dilan Polat, aldığı yeni kararını duyurdu:

“Artık sosyal medyayı daha az kullanmaya karar verdim. Çünkü güzellik, iyilik olsun diye paylaştığım şeyler yanlış yerlere çekiliyor.. Başıma ne geldiyse iyilikten geldi…”

Katıldıkları bir moda yarışmasıyla adlarını duyuran, Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, yaklaşık altı ay sonra tahliye edilmişti.