Berdan Mardini: Sevgilimin bakımlı olması şart

Boşandıktan sonra çok değiştiğini söyleyen Berdan Mardini, hayatına dair ciddi kararlar aldığını açıkladı.

Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylı şekilde boşandıktan sonra Morena Taraku ile sevgili Berdan Mardini, samimi açıklamalarda bulundu.

Çok değiştirğini söyleyen Mardini, "Artık eski Berdan yok" dedi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sahnede olan Berdan Mardini, konser öncesi basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Ciddi kararlar alındı

43 yaşındaki şarkıcı yeni ilişkisiyle ilgili de konuştu. "Hem ruhsal hem de bedensel olarak yüklerimden kurtuldum" diyen Mardini, "Hayatıma dair ciddi kararlar aldım. Artık eski Berdan yok" dedi.

"Sevgilim bakımlı olacak"

Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Berdan Mardini, "Son sevgililerinizin yabancı olması bir tesadüf mü?" sorusuna, "Evet şu an hayatımda birisi var ama yabancı olması tamamen tesadüf. Ben ilişkisini ortada yaşayan bir insan değilim. Aşık olacağım insanın çok bakımlı olması lazım ve ilk olarak gözlerine bakarım. Gözleri kalbinin güzelliğini belli eder"