Berfu Yenenler'den makyajsız fotoğraf

Takipçilerine anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu evliliği devam eden Berfu Yenenler, YouTube kanalı için çektiği videonun hazırlık sürecini de paylaştı. Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti.

Yenenler, son videosunda takipçilerini anne ve babasıyla tanıştırdı.

"SIFIR MAKYAJ VAR"

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Yenenler, videoda hazırlık sürecine de yer verdi ve "Fark ettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

BİR ÇOCUK ANNESİ

Oyuncu Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler, Haziran 2019'da evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey, ekim ayında dünyaya geldi.