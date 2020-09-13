Bestemsu Özdemir, mesafeli çalışmaya başladı

Koronavirüsten korunmak için öpüşme sahnelerini artık oynamadığını belirten oyuncu, “Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Öpüşme sahneleri falan olmuyor.” dedi.

Koronavirüs dizi senaryolarını da etkiledi.

Oyuncular arasında artık eskisi gibi yakın mesafe gerektiren roller yok. Bu durum rol gereği öpüşmek zorunda kalanları bir hayli rahatlatmış durumda…

Daha önce öpüşme sahnelerinde çok zorlandığını söyleyen Bestemsu Özdemir de, koronavirüs ile birlikte yeni aldığı kararları açıkladı.

Özdemir, artık bu tarz sahnelerde oynamadığını söyledi.

SAHNELERİ MESAFELİ OYNUYORUZ”

Nişantaşı’nda görüntülenen Özdemir, “Salgın nedeniyle sette endişe duyuyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Öpüşme sahneleri falan olmuyor. Benim sağlık sıkıntım olmadığı için büyük bir korku yaşamıyorum. Hepimiz bir şekilde çalışmak zorundayız. Kolonyasız gezmiyorum, maskemi de sürekli değiştiriyorum.”





“1 SENE DE EĞLENMEYİN”

Oyuncu, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in sevgilisi için verdiği ve koronavirüs vakalarının çıktığı doğum günü partisine de değinerek 'bencilce bir hareket' olduğunu söyledi.

Özdemir, “1 sene de eğlenmeden otursak kimseye bir şey olmaz.” diye konuştu.