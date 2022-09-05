Betül Demir: Son zaman bükücüyüm ben

Betül Demir: Son zaman bükücüyüm ben

Konser maratonuna kısa bir ara veren Betül Demir, Yunanistan'a gitti.

Yaz başından beri yoğun bir konser maratonu yaşayan Betül Demir sonunda fırsat yaratıp tatile çıktı.

Kısa da olsa Yunanistan’a uzanan şarkıcı bu seyahatinden fotoğraflar paylaştı.

"Kısacık zamanlar"

Altına da “Son zaman bükücüyüm ben. Kısacık zamanlara çokları sığdıran” notunu düştü.

Betül Demir'in bikinili pozlarına beğeni yağdı.