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- Betül Demir: Son zaman bükücüyüm ben
Betül Demir: Son zaman bükücüyüm ben
Konser maratonuna kısa bir ara veren Betül Demir, Yunanistan'a gitti.
- Haber Merkezi
- 05.09.2022 - 14:56
Yaz başından beri yoğun bir konser maratonu yaşayan Betül Demir sonunda fırsat yaratıp tatile çıktı.
Kısa da olsa Yunanistan’a uzanan şarkıcı bu seyahatinden fotoğraflar paylaştı.
"Kısacık zamanlar"
Altına da “Son zaman bükücüyüm ben. Kısacık zamanlara çokları sığdıran” notunu düştü.
Betül Demir'in bikinili pozlarına beğeni yağdı.