Beyonce ve Jay-Z'nin evi kundaklandı

Yıldız şarkıcı Beyonce ve Jay-Z'nin New Orleans'taki evi kundaklandı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

Ünlü şarkıcı Beyonce ve Jay-Z çiftinin New Orleans'taki malikanesi kundaklandı.

Polis Teşkilatı, yangın sırasında boş olan evin çevresinde bir kişinin evin yakınında şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair ihbar aldığını belirtti.

Yangının, kitapların fırına doldurulmuş şekilde bulunduğu mutfakta başladığı öğrenildi.

''TARİHİ BİR EV''

İkilinin 2015'te satın aldığı evde bir benzin bidonunun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Halihazırda mülkte ne kadar hasar oluştuğu açıklanmadı.

İtfaiye söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü. İtfaiye teşkilatı sözcüsü New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev" açıklamasında bulundu.