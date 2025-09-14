Beyonce'den doğum gününe özel pozlar

Beyonce, yeni yaşını kutluyor.

44 yaşına giren dünyaca ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yeni pozlarını yayınladı.

44 yaşa özel çektirdiği karelerinde hayranlarının beğenisini kazanan Beyonce, fit görüntüsü ile de dikkatleri çekti.

"BARIŞ VE SEVGİ"

Ünlü şarkıcı, dantel ve tülden oluşan bordo elbisesiyle beğeni topladı.

Üç çocuk annesi sanatçı, paylaşımına; "Doğum günüm için çok teşekkür ederim aşkım. Tanrı'ya bir yıl için daha şükrediyorum. Barış ve sevgi" şeklinde not düştü.

"TEK SİYAHİ KIZ BEN OLURDUM"

Son röportajında müzik endüstrisindeki onlarca yıllık kariyerini değerlendiren Beyonce, 7 yaşında tutkusunun peşinden gitmeye başladığını anlatırken; "Genellikle tek siyahi kız ben olurdum ve o zaman iki kat daha fazla dans edip şarkı söylemem gerektiğini fark ettim" demişti.