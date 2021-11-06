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    Bill Gates, yatında çalışan Türk personellere hediyeler gönderdi

    Bodrum'da bir süre tatil yaptıktan sonra ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yatların personeline çiçek ve hediyeler gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 01:19
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 01:29
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    Bill Gates, yatında çalışan Türk personellere hediyeler gönderdi

    Türkiye'de yat gezisi yapan milyarder Bill Gates, Flying Fox yatında çalışan Türk personellere jest yaptı.

    3 ARAÇ DOLUSU ÇİÇEK VE HEDİYE

    Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.

    Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.

    Bill Gates, yatında çalışan Türk personellere hediyeler gönderdi #1

    YAT KIBRIS ADASI'NA HAREKET ETTİ

    Öte yandan Flying Fox yatının Bodrum'dan ayrılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü.

    Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümü ise izine çıkarıldı.

    Bill Gates, yatında çalışan Türk personellere hediyeler gönderdi #2

    Bill Gates, yatında çalışan Türk personellere hediyeler gönderdi #3

    Bill Gates, yatında çalışan Türk personellere hediyeler gönderdi #4

    Bill Gates, yatında çalışan Türk personellere hediyeler gönderdi #5

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