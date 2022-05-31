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    Billur Kalkavan: Kilo almam gerekiyor

    Akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Billur Kalkavan, sosyal medyadaki paylaşımıyla son durumunu anlattı.
    • 31.05.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 18:12
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    Billur Kalkavan: Kilo almam gerekiyor

    Güzel oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyurarak tüm sevenlerini üzmüştü.

    59 yaşındaki Kalkavan, Instagram hesabından son halini paylaştı.

    Hastanede odasından yazdı

    Üçüncü kemoterapisini almaya giden Kalkavan, vücudunun toparlanması için kilo alması gerektiğini, bu nedenle bir hafta kadar hastanede kalacağını söyledi.

    "Nasıl başaracağım bilmiyorum"

    Evdeki tedavide kilo almayı başaramadığını belirten Kalkavan, şu ifadelere yer verdi:

    "Hala 44.7 kg ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başarıcağım bilmiyorum.

    "Her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor"

    Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor."

    Takipçileri moral oluyor

    Kalkavan'ın bu paylaşımı üzerine takipçilerinden destek için 'geçmiş olsun' yorumları geldi.

    Billur Kalkavan: Kilo almam gerekiyor #1

    Billur Kalkavan: Kilo almam gerekiyor #2

    Billur Kalkavan: Kilo almam gerekiyor #3

    Billur Kalkavan: Kilo almam gerekiyor #4


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