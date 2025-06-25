Birce Akalay 41 yaşına girdi! Yeni yaş pozunu sevgilisiyle dudak dudağa verdi

Yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Birce Akalay, 41. yaşını kutladı.

Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, yine gündem oldu.

"AŞIĞINIM"

Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından sevgilisinin yeni yaşını kutlayarak “İyi ki doğdun biriciğim. Hayatı hep dalgasıyla, köpüğüyle, layığıyla yaşayalım. Aşığınım.” ifadelerini kullandı.

"TEK DİLEĞİM VAR"

Doğum günü partisinden kareleri de Instagram hesabından yayınlayan Birce Akalay "Bu Haziran, diğer Haziranlar gibi değil. Bu muhteşem gece için hepinize çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarıma. Tek bir dileğim var: Adalet, Hak ve Hukukun üstünlüğü." notunu düştü.

Akalay, paylaşımında sevgilisi Hakan Kurtaş ile dudak dudağa bir pozunu da yayınladı. Akalay'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.