Birce Akalay'dan Beren Saat'e olay yorum: Şarkıcı beğenmedim

Tekrarları bile hava sevilerek izlenen dizilerden ‘Aşk-ı Memnu’da Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, kariyerinde yeni bir adım attı.

Birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu, bu sefer de şarkıcılığa soyundu. Ünlü oyuncunun ilk şarkısı da çıktı.

Şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Birce Akalay'dan a yorum gecikmedi.

"PEK GEÇMİYOR"

Sevgilisi Hakan Kurtaş ile bir etkinlikte görüntülenen Birce Akalay'a Beren Saat'in ilk şarkısı soruldu. Akalay açıklamasında “Çalışmalarını takdir ediyorum ama benim tarzım değil. Beğendiğimi söyleyemem. Dinleyiciye çok geçtiğini düşünmüyorum” dedi.

KENAN DOĞULU ARKASINDA

Şarkı, yıllardır eşi Kenan Doğulu ile üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk çalışması oldu. İngilizce eserin sözleri Saat’e ait ve prodüktörlüğü ile aranjesini eşi Kenan Doğulu üstlendi. Mikslerse Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı. Şarkının Los Angeles’ta çekilen klibinde Beren Saat’in performansı da dikkat çekti.