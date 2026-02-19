Merve Boluğur son paylaşımıyla güldürdü! Takipçileri yorum yağdırdı

'Acemi Cadı' dizisinde oynadığı 'Ayşegül' karakteriyle ünlü bir isim olan başarılı oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor.

Sosyal medyada aktif olan Merve Boluğur, yeni paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

"AL ŞU PARAYI"

Sık sık ilişki tercihlerinde yanılan Boluğur, paylaşımında kendini de ti'ye aldı. Ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen." notunu ekledi.

Ekranlardan uzak olan oyuncu, son paylaşımıyla çok konuşulmuştu.