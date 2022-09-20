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    Brad Pitt heykellerini gösterdi

    Brad Pitt, oyunculuk kariyerinin yanı sıra heykeltraş kimliğiyle ilk defa sanat eserlerini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:43
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    Brad Pitt heykellerini gösterdi

    Hollywood’un ünlü ismi ABD’li oyuncu Brad Pitt, heykeltıraş oldu.

    Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesi’nde ilk eserlerini görücüye çıkaran Pitt, oyuncu kimliğinin yanına heykeltıraşlığı ekledi.

    Sergilenecek

    Yıldızın eserleri, Avusturalyalı müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun da eserlerinin de bulunduğu ‘We’ adlı sergide ziyarete açılacak.

    Pitt’in hazırladığı 9 eser, 15 Ocak 2023 tarihine kadar müzede sergilenecek.

    Brad Pitt heykellerini gösterdi #1

    Brad Pitt heykellerini gösterdi #2


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