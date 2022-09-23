Brad Pitt, üzüm özleriyle gençleşiyor

58 yaşındaki 6 çocuk babası Brad Pitt, kozmetik sektörüne adım attı.

58 yaşındaki dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Brad Pitt, cilt bakım markası kurdu. Markanın ürünlerinde, Fransa’daki bağ evinde yetiştirilen üzüm özleri kullanılıyor.

“Kendi cildimde çok işe yarıyor, gençleştiriyor.” diyen Pitt’in, o bağın yer aldığı şato için eski eşi Angelina Jolie ile davası sürüyor.

Herkesin bir markası var

Öte yandan Pitt, markayı kurarken eski sevgilisi oyuncu Gwyneth Paltrow’dan esinlendiğini söyledi. Paltrow da sahibi olduğu iyi yaşam şirketi Goop ile bakım ürünleri satıyor.