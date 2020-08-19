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- Britney Spears, babasına karşı harekete geçti
Britney Spears, babasına karşı harekete geçti
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 13:02
- Güncelleme : 19.08.2020 - 13:02
ABD'li şarkıcı Britney Spears, kendi hayatı üzerinde babası Jamie Spears'ın kontrolü olmasını artık istemiyor.
Jamie Spears, Britney'in akıl sağlığı sorunları nedeniyle 12 yıldır kızının yasal koruyucusu konumundaydı.
Ancak Jamie, kendi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, 2019 yılında vasilikten (koruyuculuk) ayrıldı.
BABASINI VASİ OLARAK İSTEMİYOR
Britney'in hayranları, şarkıcının söz konusu anlaşmaya zorlandığını düşünerek, sosyal medyada "#FreeBritney" (Britney'e Özgürlük) kampanyası başlatmıştı.
Babasının, yeniden vasi olmaması için mahkemeye başvuran Britney Spears, geçici vasi Jodi Montgomery'nin devam etmesini istedi.
"ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR"
Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında, "Britney, Jamie'nin koruyucu olarak geri dönmesine şiddetle karşı çıkıyor." ifadesi yer aldı.
Britney Spears'ın avukatı, Jamie Spears'ın onu "bir kenara itme talebine" itiraz edeceğini beklediğini söyledi.
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