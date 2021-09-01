Britney Spears'ın babası, vasilikten vazgeçmek için 2 milyon dolar istiyor

Britney Spears'ın babası, vasilikten vazgeçmek için 2 milyon dolar istiyor

Ünlü şarkıcı, vasilik konusunda babasıyla gerilimli günler yaşıyor. Baba Spears, kızı üzerindeki kontrolü bırakmak için para şartı koştu.

Geçtiğimiz ay, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın, kızının vasiliğinden vazgeçmeye karar verdiği yönünde haberler çıkmıştı.

ABD'li şarkıcının, kendi hayatı üzerinde babasının kontrol sağlaması nedeniyle uzun bir süredir huzursuz günler geçirdiği biliniyor.

BABA SPEARS'TAN 2 MİLYON DOLAR ŞARTI

Vasilikten vazgeçmeye hazırlanan baba Spears, dava dosyasındaki ifadesinde, 13 yıldır hayatını ve parasını kontrol ettiği kızının vasiliğinden ayrılmayı planlandığını söylemiş ancak net bir tarih vermemişti.

VASİLİĞİ BIRAKIRIM AMA...

Son olarak Britney Spears'ın yeni avukatı, Jamie'yi vasilikten ayrılmadan önce yaklaşık 2 milyon dolar almaya çalışmakla suçladı.

Jamie'nin "Vasiliği bırakırım ancak bu, bana ödeme yapılması gerekiyor." şeklinde yaklaşıma sahip olduğu kaydedildi.

"BRITNEY'İ GASP EDEMEYECEKSİNİZ"

Duruma tepki gösteren Avukat Mathew Rosengart, "Britney Spears gasp edilmeyecek. Bay Spears ve ortakları tarafından halihazırda Bayan Spears'ın mülkünden elde edilen milyonlara ek olarak, yaklaşık 2 milyon dolarlık ödeme karşılığında vasilik görevinden ayrılma konusundaki bariz girişimi, umutsuz bir girişimdir." dedi.

2008'DE BABASINA VASİLİK VERDİ

Daha önce vasilikten ayrılmaya ilişkin dosyada, "(Baba) Spears görevini layıkıyla yerine getiriyor ve görevden alınmamalı. Zamanı geldiğinde görevi bırakmaya istekli, ancak geçişin düzenli olması ve mahkeme önünde bekleyen meselelerin çözümünü içermesi gerekiyor." denilmişti.

Söz konusu meseleler arasında, pop şarkıcının finansal durumu var. Ünlü şarkıcının, babasının vasiliğine karşı olduğun biliniyor. 2008'de zihinsel sorunlar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılan Britney Spears, babasına vasilik vermişti.