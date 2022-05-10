Petrol
104.64
-1.23%
Euro
16.01
0.45%
Dolar
15.14
0.34%
Altın
907.42
0.91%
Borsa
2466
0.28%
Bitcoin
504.186
-1.20%
BTXN Coin
14.25
-8.71%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz

    Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adeta fenomen haline gelen Buket Aydın'dan göğüs dekolteli paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz

    Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareler yayınlamayı seven ünlü sunucu Buket Aydın, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    37 yaşındaki sunucu Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    "Tarafını seç"

    Aydın paylaştığı iki fotoğrafının altına "Uzun zamandır bir şey paylaşmadığımı fark ettim niye söylemiyorsunuz? O zaman tarafını seç 1 mi 2 mi?" yazdı

    "Evlilik güzel bir şey"

    Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,"İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını vermişti.

    Buket Aydın dan göğüs dekolteli poz #1

    Buket Aydın dan göğüs dekolteli poz #2


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu'da selin yıktığı sanayi siteleri yenilendi
    Gündem

    Kastamonu'da selin yıktığı sanayi siteleri yenilendi

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'un göç haritasını çıkardı
    Gündem

    CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'un göç haritasını çıkardı

    Görüş Bildir