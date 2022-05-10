Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adeta fenomen haline gelen Buket Aydın'dan göğüs dekolteli paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareler yayınlamayı seven ünlü sunucu Buket Aydın, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

37 yaşındaki sunucu Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"Tarafını seç"

Aydın paylaştığı iki fotoğrafının altına "Uzun zamandır bir şey paylaşmadığımı fark ettim niye söylemiyorsunuz? O zaman tarafını seç 1 mi 2 mi?" yazdı

"Evlilik güzel bir şey"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,"İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını vermişti.