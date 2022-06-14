Bülent Ersoy'un 1 milyon TL'lik çantası

Diva Bülent Ersoy, 1 milyon TL verdiği çantasıyla görüntülendi.

Anıtkabir ziyaretinde üniformalı bir subayın Bülent Ersoy’a şemsiye tutması olay yaratmıştı.

Yine şemsiye tutturdu

Bülent Ersoy, Ankara’da önceki gün bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Açılışta da bir kişi Ersoy’a şemsiye tutmakla görevlendirildi. Sanatçıyı güneşten korumak için bir kişi, başında şemsiyeyle bekledi.

Pırlanta Diva

Ersoy, takılarıyla da dikkat çekti. Boynundaki devasa tektaş pırlantasını, bileklerindeki ve ellerindeki pırlanta takılar tamamlıyordu.

Ersoy’un Katar’dan getirttiği, sınırlı sayıda üretilen Fendi marka ‘Peekaboo Iconic Satchel’ koleksiyonundan olan çantası 1 milyon liraydı.