Semicenk hastaneye kaldırıldı! Kafasına 7 dikiş atıldı

Evinde tansiyonunun düşmesi sonucu bayılan son dönemin en çok dinlenen şarkıcısı Semicenk, hayranlarını korkuttu.

Hastaneye kaldırılan şarkıcının kafasına yedi dikiş atıldı. Bir arkadaşıyla yaptığı paylaşım aracılığı ile sevenlerini bilgilendiren Semicenk, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"NAZAR"

Semicenk, paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Nazar nazar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Kafasına 7 dikiş atılan şarkıcı, yaptığı paylaşımla hayranlarını mutlu etti.