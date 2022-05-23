Burçin Terzioğlu, yüzüğü gösterdi

Demet Evgar'ın düğününe katılan Burçin Terzioğlu'nun, parmağındaki tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti

Uzun süredir Umut Duygu ile birliktelik yaşayan Burçin Terzioğlu, önceki akşam Demet Evgar'ın evinde düzenlediği düğüne katıldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terzioğlu, içeride çok eğlendiklerini ve Demet Evgar'ın çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Düğün yakın

Sevgilisiyle Evgar'ın evinden çıkan Terzioğlu, kameralara adeta tektaşı ve alyansını gösterdi. İlişkisinin çok iyi gittiğini söyleyen güzel oyuncu, yüzükleriyle düğünün müjdesini vermiş oldu.

"Sinem'in ikinci bebeğini gördüm"

42 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta doğum yapan arkadaşı Sinem Kobal ile ilgili de konuştu. Kobal ile görüştüğünü ifade eden Burçin Terzioğlu, "Allah nazarlardan korusun çok tatlılar." diyerek, yakın zamanda yer alacağı projelerin de netleşeceğini belirtti.

Murat Yıldırım ile evliydi

Oyuncu İlker Kaleli ile 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalayan oyuncu Burçin Terzioğlu, 2008–2014 yılları arasında da meslektaşı Murat Yıldırım ile evlilik yaşamıştı.