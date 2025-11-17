Abone ol: Google News

Doğum yaptığı günden beri bebeğinin yüzünü gizleyen ünlü oyuncu Burcu Biricik, minik kızı Luna’nın yeni karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 16:04
Burcu Biricik kızını paylaştı! Minik Luna'ya beğeni yağdı
  • Burcu Biricik, kızı Luna'nın eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaştı.
  • Bebeklerini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden oyuncu, bu sefer kuralını bozdu.
  • Luna'nın fotoğrafları takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Yayınlandığı dönemde reyting reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.

LUNA'LI GÜNLER

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, kural bozdu.

Biricik, gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiği minik kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Anne-kıza takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

