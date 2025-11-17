Burcu Biricik kızını paylaştı! Minik Luna'ya beğeni yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yayınlandığı dönemde reyting reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti.

LUNA'LI GÜNLER

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, kural bozdu.

Biricik, gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiği minik kızı Luna ile eğlenceli hallerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Anne-kıza takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.