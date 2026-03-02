İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldı! Sosyal medyadan açıklama yaptılar

İran, cumartesi akşamı İsrail ve ABD’nin ortak operasyonuna karşılık Körfez ülkelerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri, çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğu Fairmont The Palm civarına isabet etti.

İran'ın misilleme saldırısında hedef olan Dubai'de, fenomenler ve oyuncular da mahsur kaldı.

Türkiye'den de ünlü isimler Dubai'de mahsur kaldı. Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, Bir Baba Hamlet oyunu için gittikleri Dubai'de mahsur kalan isimlerden.

"AİLEMDE YANIMDA"

İlker Ayrık, sosyal medyada açıklama yaparak ailesinin de yanında olduğunu söyledi. Ayrık, yaptığı açıklamada; “Hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz.” ifadelerini kullandı.

Şevket Çoruh ise henüz bir açıklamada bulunmadı.