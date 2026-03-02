Aynı annesi! Dünyaca ünlü Adriana Lima’nın oğlu Cyan büyüdü

Victoria's Secret'ın unutulmaz isimlerinden Adriana Lima, özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden.

41 YAŞINDA

Valentina ve Sienna adında iki kızı olan Lima, 2022 yılında üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. O dönem 41 yaşında olan ünlü modelin oğlu Cyan, artık büyüdü!

Ünlü modelin sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, minik Cyan'ın annesinin karakteristik hatlarını taşıması dikkat çekti.

Hayranları özellikle göz yapısı ve bakışlarının annesine olan benzerliği hakkında yorum yaptı.

"CAM GÖBEĞİ"

Lima, oğluna "Cyan" ismini vermelerinin nedenini daha önce açıklamıştı. "Cyan" (Cam Göbeği), dünyanın en egzotik sularının rengini temsil ediyor. Lima, oğlunun gözlerinin de bu eşsiz mavilikte olduğunu vurgulayarak ismin özel bir anlam taşıdığını belirtmişti.