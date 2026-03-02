Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'dan yoga pozları geldi

Başarılı oyuncu İlkay Kayku, sosyal medyada paylaştığı yoga pozlarıyla dikkat çekti. Dizideki karakterinin aksine bambaşka bir görüntü sergileyen ünlü isme yorum yağdı.
Reyting rekorları kıran ‘Uzak Şehir’, oyuncularıyla da gündeme geliyor.
Uzak Şehir'de Fidan karakteriyle adından söz ettiren İlkay Kayku, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.
FİDAN YOGADA
Başının üzerinde durduğu, ileri seviye ters duruş pozuyla takipçilerini şaşkına çeviren oyuncu, disiplinli spor rutini ve fit görüntüsüyle tam not aldı.
Hayranları, “Fidan’a bak sen!” yorumları yaptı. Kayku’nun performansı büyük beğeni topladı.
