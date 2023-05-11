Burcu Esmersoy, yağlandı Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımıyla gündem ldu.

ensonhaber.com

İş insanı Nazım Akmandil ile eylül ayında Portofino’da nikah masasına oturacak olan sunucu Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel model ve sunucu daha sonra ise yağlandığı anlara sayfasında yayınladı.

Esmersoy, yayınladığı videoya, “Bana paylaşacak fotoğraf bırakmadılar diye“ notunu düştü.

"Bu kadar vücudunu sergileme"

Bazı takipçileri modele "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları yaptı. Burcu Esmersoy ise bu yanıtları ti'ye alarak "Peki" yazdı.