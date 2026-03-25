Burcu Güneş'e cevap verdi! Derya Uluğ'dan Ece Seçkin'e destek

Geçtiğimiz haftalarda Emre Altuğ'un lansman etkinliğine katılan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı; Demet Akalın, İrem Derici ve Ece Seçkin olmak üzere birçok ünlü ismi hedef almıştı. Seçkin'i boyu üzerinden eleştirilen Burcu Güneş'e tepki yağmıştı.

DERYA ULUĞ DA KONUŞTU

Burcu Güneş'in başlattığı 'kalite' polemiği günlerce konuşulurken Ece Seçkin'i boyu üzerinden eleştirilmesi tepki çekti. Derya Uluğ da konu hakkında konuştu.

Sanatçı Uluğ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BENCE HOŞ DEĞİL"

“Burada benim hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Bir kadının bir kadını boyundan vurması biraz bana hoş gelmedi. Ben yine kimseyi hedef almadım sadece arkadaşımı destekleyen bir paylaşım yaptım. Ama konular çok uzadı, paylaşımların gelmesi konuyu çok uzattı. Bence hoş değil.

"REKABET MÜZİK OLMALI"

Rekabet edeceğimiz yer müzik olmalı, şarkılarımız olmalı, sahnelerimiz olmalı, şovlarımız olmalı… O yüzden bence herkes birazcık sakinleşsin başka türlü bir rekabete girmemiz lazım.”