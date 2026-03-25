Erol Köse’nin 3 ay önceki ses kaydı: Hakkınızı helal edin

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı olan Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan aşağıya düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse'nin, ölümünden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

TV100'ün haberine göre Köse ses kaydında, “Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm, her an her şey olabilir Allah korusun. Size güvenim sonsuz Betül Hanım, saygılarımla" dedi.

"MECBURUM"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not da bulmuştu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' ifadeleri dikkat çekti.