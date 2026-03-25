Teknolojide "Hürmüz" alarmı: Fiyatlar katlanabilir, veri akışı kesilebilr

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetimi de bölgedeki hedeflere misillemelerine devam ediyor.

Çatışmaların odağında yer alan Hürmüz Boğazı ise küresel enerji ve ticaret açısından kritik bir kırılma noktası haline gelirken, bölgede tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor.

DİJİTAL OMURGA RİSK ALTINDA

Savaş artık yalnızca petrol piyasalarını değil, modern dünyanın görünmeyen omurgasını oluşturan küresel internet altyapısını da tehdit ediyor.

Dünya genelindeki veri trafiğinin yüzde 95’inden fazlası deniz altındaki fiber optik kablolar üzerinden sağlanırken, bu hatların önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi jeopolitik açıdan kırılgan bölgelerden geçiyor.

Olası bir saldırı ya da sabotaj durumunda, bölgedeki internet altyapısının devre dışı kalması kaçınılmaz görünüyor. Bu senaryo, dünya genelinde milyarlarca kullanıcı için ciddi erişim sorunları ve hız kayıpları anlamına geliyor.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki operasyonları, bölgedeki 17 kablo sisteminden 12'sini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konumda bulunuyor.

TÜRKİYE VERİ AKIŞINDA KRİTİK KORİDOR HALİNE GELİYOR

Deniz altındaki hatlara yönelik riskler artarken, alternatif ve daha güvenli güzergâh arayışında gözler Türkiye’ye yöneliyor.

Uzmanlara göre deniz yollarına alternatif oluşturan Türkiye merkezli karasal fiber optik ağlar, küresel veri trafiğinin kesintiye uğramadan sürmesi için stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

TEKNOLOJİ ÜRETİMİ BASKI ALTINDA

Krizin etkileri yalnızca bağlantı altyapısıyla sınırlı kalmıyor; teknoloji üretimi de ciddi bir daralma riskiyle karşı karşıya.

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim, dünyanın önde gelen helyum üreticilerinden Katar kaynaklı sevkiyatları sekteye uğratıyor.

Yarı iletken üretiminin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olan helyuma erişimin zorlaşması, küresel çip tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açabilir.

Bu durumun, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede üretimi yavaşlatması ve fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.