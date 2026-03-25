Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fikret Orman ve Burak Elmas gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YENİ DALGA

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

ARALARINDA ORMAN VE ELMAS DA VAR

Gözaltına alınanlar arasında iş insanları Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman da var.