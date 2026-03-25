Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı hakkında uyuşturucudan gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması, yeni dalgalarla devam ediyor.

Ünlülere yönelik süren soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde dikkat çeken isimlere yönelik yeni gözaltı kararları geldi.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında; iş insanları Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran var.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILANLAR

Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

SABANCI KARDEŞLER GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında en dikkati çekenler ise Hakan ile Kerim Sabancı oldu.

Sosyetenin gözde ismi olan Hakan Sabancı, yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor.

Sabancı ile birlikte uyuşturucudan gözaltı kararı olan diğer isim ise 2 yıl ilişki yaşadığı isim Hande Erçel...

Erçel ve Sabancı çiftinin, anne Arzu Sabancı'nın istememesi üzerine ayrıldıkları iddiaları gündemi uzun süre meşgul etmişti.

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.