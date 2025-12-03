- Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, beyin kanaması sonucu vefat etti.
- Eskişehir'de cenaze töreni yapılan Yıldızlar, Asri Mezarlığı'na defnedildi.
- Burcu Özberk, sosyal medyadan acısını paylaştı.
Burcu Özberk'in acı günü...
Eskişehirli oyuncu Burcu Özberk'in annesi Dilek Yıldızlar’ın babası Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Yıldızlar, dün hayatını kaybetti.
ÖZBERK DUYURDU
Özberk, acı haberi sosyal medyadan duyurarak, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar’ı kaybettik" dedi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Cumhuriyet Yıldızlar için bugün Vişnelik Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Burcu Özberk de cenaze törenine katılırken; oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak da çelenk gönderdi.
Yıldızlar, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.