Buse Terim'den Fatih Terim paylaşımı! Baba-kız Galatasaray-Liverpool maçını izledi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Maçı izleyenler arasında, Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim ve kızı Buse Terim de yer aldı.

"TARAFTAR OLARAK"

Terim'in fenomen olan küçük kızı Buse Terim, babasıyla birlikte çekildiği kareyi Instagram hesabından paylaşarak, "Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacığımla maç keyfi" notunu düştü.

Paylaşımda bir detay daha dikkat çekti. Buse Terim'in sırtında "Terim" yazılı Galatasaray formasıyla verdiği poz, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Paylaşıma beğeni yağdı.